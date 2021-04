Bekerfinale volleybal gaat niet door wegens drie coronagevallen

Vanwege drie coronabestemmingen bij Draisma Dynamo gaat de bekerfinale in het mannenvolleybal vanmiddag niet door. De Apeldoorners zouden in Groningen aantreden tegen Amysoft Lycurgus.

Beide ploegen zijn ook de finalisten in de strijd om de landstitel die volgens het principe best-of-five zal worden gespeeld en in de komende week zou beginnen. Het is nog niet duidelijk of de start van deze serie moet worden uitgesteld.

Lycurgus en Dynamo zouden elkaar vandaag voor het tweede achtereenvolgende jaar ontmoeten in finale van het bekertoernooi. Lycurgus won vorig jaar met 3-1.