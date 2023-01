Premium Het beste van De Telegraaf

Handballers: Olympische Spelen van Parijs in 2024 komen te vroeg

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Iso Sluijters. Ⓒ ANP/HH

Met verwondering in zijn ogen aanschouwde Andreas Wolff vanaf de tribune in het Poolse Katowice de schoonheid van een Nederlands doelpunt tijdens de laatste WK-wedstrijd tegen Servië. Wolff, één van de beste keepers ter wereld, was twee dagen eerder de sta-in-de-weg namens Duitsland, waardoor Oranje de kwartfinale misliep. Vlak voor het treffen van de Duitsers met Noorwegen zag hij Luc Steins en Bobby Schagen een dubbele vlieger opzetten, waarbij Dani Baijens afrondde. Kenmerkend voor het nieuwetijdse – creatieve en snelle – handbal waarmee Oranje lof oogst binnen de handbalwereld. Maar de Olympische Spelen van Parijs 2024 komen nog te vroeg.