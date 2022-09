Goed nieuws voor Annemiek van Vleuten

Afgelopen woensdag liep de 39-jarige Nederlandse in Australië tijdens de gemengde ploegentijdrit een breukje in haar elleboog op. Ze ging hard onderuit. Van Vleuten was amper onderweg toen haar voorband explodeerde. Ze klapte hard tegen het asfalt. Onderzoek wees later uit dat ze een stabiele breuk in haar elleboog had opgelopen.

,,Heel fijn nieuws uit Wollongong: Annemiek van Vleuten rijdt zaterdag de wegwedstrijd op het WK. Bij een laatste test vandaag bleek het herstel voldoende om deel te kunnen nemen”, twittert de KNWU, de Nederlandse wielerbond.

Als Van Vleuten fris en fit is, is ze normaal gesproken één van de topfavorieten aan de andere kant van de wereld.