Red Bull-teambaas Horner weerspreekt verwarring over snelste ronde Verstappen

Daardoor pakte Verstappen een extra puntje en behield hij de WK-leiding. Pérez zei naderhand dat hij dacht dat hij en zijn teamgenoot niet meer zouden pushen, maar Red Bull-teambaas Christian Horner spreekt dat tegen.

,,Mijn hart zat even in mijn keel, omdat Max op een gegeven moment rare geluiden hoorde en we weer even dachten aan een probleem met de aandrijfas”, aldus Horner, nadat dat onderdeel tijdens Verstappens kwalificatie kapotging. ,,Uit onze data bleek echter dat het er oké uit zag. Toen hebben we tegen onze coureurs gezegd dat ze weer konden pushen. Ze hadden allebei die info. Max vroeg wat de snelste rondetijd was, dus het was duidelijk dat hij het ging proberen. En Checo wist dat ook, want hij deed in de laatste ronde ook een poging, maar gaf het na een paar bochten op omdat hij al flink boven zijn snelste tijd zat.”

Op de vraag of Horner verrast is door de dominantie van Red Bull klinkt het volmondig ‘ja’. ,,Het was noodzakelijk voor ons om goed uit de startblokken te komen. We hebben minder tijd in de windtunnel om de auto te ontwikkelen, dus we konden het ons niet permitteren om zwak te starten. Het team heeft het geweldig gedaan. Dit is onze beste start ooit, met twee keer een een-twee. Dat hadden we voorafgaand aan dit seizoen niet durven dromen.”