AZ wankelt, maar blijft VVV net de baas

De Limburgse ploeg gaf onder leiding van interim-coach Jay Driessen de Alkmaarse club prima partij. Aan een nederlaag, de elfde alweer in deze competitie, viel echter niet te ontkomen: 1-0. De Japanner Yukinari Sugawara maakte het enige doelpunt.

Drie dagen na de zwaar bevochten remise tegen FK Partizan in de Europa League (2-2), goed voor plaatsing voor de knock-outfase, moest AZ-coach Arne Slot zijn beproefde opstelling wijzigen. Middenvelder Jordy Clasie verving verdediger Pantelis Hatzidiakos, die tegen Partizan een zware knieblessure opliep en de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Aanvoerder Teun Koopmeiners nam diens positie als centrale verdediger over.

Fredrik Midtsjø haakte vlak voor het duel af wegens ziekte, waardoor Sugawara alsnog een basisplaats had. Die noodgedwongen wissel pakte voor AZ prima uit. In de 39e minuut knalde hij fraai raak in de verre hoek: 1-0. AZ liet daarna veel kansen liggen en mede daardoor kreeg VVV steeds meer hoop. AZ bleef met wat geluk overeind.

Voor de Alkmaarders was het de vijfde competitiezege op rij, de achterstand op koploper Ajax bleef zes punten. VVV staat op de zestiende plek.

