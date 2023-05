Bedreigde Joey Veerman lucht ziedend zijn hart: ’Ik ben héél pissig’

„Het is ongelooflijk. Ik krijg allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie. Mijn zaakwaarnemer zou zogenaamd het lek zijn. Hij wordt óók bedreigd. Het is niet te filmen, Ik ben heel pissig over deze week. Er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven. Ik ben lichtelijk verbaasd daarover. Eigenlijk was het gewoon een kutweek.”

Veerman gaf aan helemaal niets te maken te hebben met het opstappen van Van Nistelrooy. „Ik heb hem twee dagen geleden een app gestuurd en heel veel succes gewenst. En ook gezegd dat alles wat in de media is verschenen over mij gewoon niet waar is.”

Dat hij en zijn familie momenteel onder een vergrootglas liggen, doet Veerman heel veel pijn. „Ik word hopelijk vader over vijftien weken. Mijn vriendin had een foto op social media geplaatst met een echo. Daar komen dan allerlei reacties onder te staan en die zijn niet mals. Allemaal gekke berichten. De voetbalwereld is echt een schijtwereld!”