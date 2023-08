Trainer te water! FC Twente-coach Joseph Oosting krijgt nat pak cadeau na Europees succes

Terwijl enkele spelers net uit het Zweedse meer klommen, besloot Ricky van Wolfswinkel dat het tijd was voor de trainer om kennis te maken met het water. De aanvaller greep Oosting bij zijn middel en sprong zo met hem het water in.

Tekst gaat verder onder de tweet.

FC Twente plaatste zich voor de derde voorronde door Hammarby IF uit te schakelen. Vorige week in Enschede werd het 1-0 voor de tukkers. Donderdag was het in Zweden na negentig minuten ook 1-0, waarna Sem Steijn de wedstrijd in verlenging besliste (1-1).

Bekijk ook: Sem Steijn schiet FC Twente in verlenging naar derde voorronde Conference League