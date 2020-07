’We moeten Barça snel veranderen, anders wordt het een soort AC Milan’

„We zullen echt wat moeten veranderen”, waarschuwde Font vrijdag bij de BBC. „In Engeland worden sommige clubs erg goed geleid. Er zijn zelfs landen die clubs financieel zwaar steunen. Als we niet uitkijken, dan worden we een club die in het verleden succesvol was, maar nu niet meer kan strijden voor succes.”

Stadion renoveren

AC Milan veroverde de landstitel voor het laatst in 2011, het laatste kampioenschap van Manchester United dateert van 2013. Font wil de selectie van Barcelona verjongen, stadion Camp Nou renoveren en de gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk houden.

Font wil volgend jaar tijdens de verkiezingen graag de strijd aan met Josep Bartomeu, de huidige voorzitter van Barcelona. Hij wil Xavi als hoofdtrainer aanstellen. De oud-middenvelder verlengde eerder deze maand zijn contract bij Al-Sadd uit Qatar. Font wil ook Lionel Messi voor Barcelona behouden. „We moeten hem snel perspectief geven. Hij moet de indruk krijgen dat hij in de laatste jaren van zijn loopbaan bij ons nog prijzen kan winnen.”

Font deed zijn uitspraken een dag nadat aartsrivaal Real Madrid de 34e landstitel had veiliggesteld. Barcelona ging thuis op blamerende wijze met 1-2 onderuit tegen Osasuna.

