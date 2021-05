Ronald Koeman met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Die zou zijn veroorzaakt door de stress over zijn toekomst bij de Spaanse topclub. Met zijn plotselinge ziekenhuisopname liet Koeman heel wat dierbaren schrikken. Een jaar geleden onderging de Nederlander met spoed een operatie wegens hartproblemen.

„Hij liet ons schrikken, maar het gaat goed met hem”, zei Laporta. „Hij moest naar het ziekenhuis, maar ik heb hem gesproken. Ik heb verteld dat hij rustig aan moet doen.”

De voorzitter wilde niet zeggen of Koeman zijn contract mag uitdienen. „We zijn eerlijk en open naar elkaar, en dat is goed. Maar hij is een coach die wij niet gehaald hebben: hij zat hier al, dus de gesprekken zijn nodig om te kijken of we dezelfde kant op willen gaan.”