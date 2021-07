Bergkoning Wout Poels moest klimmen, rekenen en afzien: ’En nu aan de champagne!’

Wout Poels is nu de trotse bezitter van de bolletjestrui. Ⓒ HH/ANP

Le Grand-Bornand - Wout Poels wilde direct na de finish nog even nergens aan denken. Het ‘bergritje’ - met vijf beklimmingen die naarmate de eindstreep naderde steeds gemener werden - had er sowieso bij hem ingehakt. En om dan direct even een heldere uiteenzetting te geven over wat hem, de relaxte Noord-Limburger die graag wat ruimte houdt in zijn dagelijkse agenda, te doen staat als nieuwe bergkoning in de Tour de France? ,,Dat zien we morgen toch wel?’’