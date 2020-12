Yuki Tsunoda zet met F2-zege belangrijke stap richting Formule 1

Hij eindigt in ieder geval bij de beste vier in het kampioenschap van de talentklasse, waardoor hij aan een voorwaarde heeft voldaan om in 2021 bij AlphaTauri in te stappen.

Naar verwachting wordt de 20-jarige Tsunoda snel aangekondigd als nieuwe coureur voor AlphaTauri in de Formule 1 voor volgend seizoen. Bij het zusterteam van Red Bull Racing zal hij dan Daniil Kvyat opvolgen. Door zijn klassering in minimaal de top-4 van de Formule 2 heeft hij zich inmiddels ook verzekerd van de superlicentie, benodigd om in de koningsklasse uit te kunnen komen.

Tsunoda verstevigde met zijn zege de derde plaats in het kampioenschap, maar dingt niet mee naar de wereldtitel. Die strijd gaat tussen Mick Schumacher en Callum Ilott. De Duitser en de Brit maken zondag in de slotrace op Sakhir uit wie de titel wint. Schumacher leidt met 14 punten voorsprong. De zoon van Michael Schumacher is al verzekerd van promotie naar de Formule 1. Hij rijdt volgend jaar voor Haas F1.