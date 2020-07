’Een rotseizoen voor Werder met een goed einde’

„Dit voelt heel goed, het is een enorme opluchting na een heel moeizaam seizoen”, zei Klaasen op de zender DAZN. „Het belangrijkste op dit moment is dat we het hebben gehaald.”

Volgens de voormalig Ajacied had zijn ploeg er hard voor geknokt, zoals ze in de wedstrijden in de afgelopen weken ook al hadden gedaan. Een beetje geluk hadden ze in Heidenheim ook. Werder kwam al in de 3e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Norman Theuerkauf. „De vroege goal hielp ons natuurlijk in de wedstrijd”, gaf Klaasen toe.

Rotseizoen

„Ik ben alleen maar blij en gelukkig dat we het gered hebben”, zei Werder-coach Florian Kohfeldt. ’Een rotseizoen, maar een goed einde.”

Werder begint volgende jaar aan het 57e seizoen in de Budesliga, dat is het meeste van alle Duitse clubs. Alleen in seizoen 1980/1981 speelde de club niet op het hoogste niveau. Werder veroverde in 2004 voor het laatst de landstitel.

Florian Kohfeldt wist Werder te behouden voor de Bundesliga. Ⓒ BSR Agency

Werder Bremen wil in ieder geval wel verder met trainer Florian Kohfeldt. Dat zei sportdirecteur Frank Baumann.

„We hebben altijd vertrouwen in Florian gehad, ook in de zeer moeilijke tijden die nu achter ons liggen”, aldus Baumann. „Hij heeft wat ons betreft voldoende bewezen onder grote druk het hoofd koel te kunnen houden. Bovendien heeft hij een oplossing weten te vinden. Wat mij betreft houden we hem aan zijn nog lopende contract. We weten allemaal dat sport gepaard gaat met hoogte- en dieptepunten.”