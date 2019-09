Mazraoui valt in Marokko uit met blessure

Mazraoui moest zich na een uur laten vervangen. Wat hij precies mankeert, is nog niet duidelijk. Mazraoui had in augustus al last van zijn knie, waardoor hij de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo miste.

Ajax hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Drie dagen later is Lille te gast in Amsterdam, voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.