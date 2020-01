Column: Koningen bij AZ, maar lakeien bij topclubs

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

In het veel te lange voetballoze tijdperk tussen Kerstmis 2019 en de herstart van de Eredivisie afgelopen vrijdag ging het vooral over de omstreden trainingstrip van Ajax en PSV naar Qatar, werden de bestuursperikelen bij Feyenoord breed uitgemeten, evenals het personeelsbeleid bij ADO Den Haag. Een rits clubmensen in de hofstad werd de deur gewezen en tegen de stroom van de Brexit in stak een stel Engelsen het Kanaal over dat gaat trachten het Chinese ADO te behoeden voor degradatie.