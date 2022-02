Dubbel gevoel en traantjes bij Jutta Leerdam na zilver: ’Goud was mogelijk’

Na een goede opening moest Leerdam in de tussenronde haar hand even op het ijs houden om in de derde bocht in balans te blijven. „Ik baalde meteen, maar probeerde snel mijn gedachte te switchen. Ook met een misser kan je een medaille winnen en zelfs goud pakken.”

Een verklaring voor de misslag had Leerdam wel. „Ik had zoveel snelheid, ik voelde dat ik hard ging. Het leek of ik die snelheid even niet meer hield, daardoor kwam die misser. Ik moest dus door, al baalde ik eigenlijk tijdens de race al. Achteraf ben ik blij met zilver, maar ik denk wel dat goud haalbaar was zonder misslag. Het scheelt sowieso een halve seconde, en bovendien knal je vol in de verzuring als je zo’n misser maakt. Daarnaast verlies je ook snelheid. Maar goed, ook zonder die fout had het zilver kunnen zijn”, aldus Leerdam, die na de finish stevig vloekte. Ze eindigde uiteindelijk op 0,64 seconde van de Japanse winnares Miho Takagi als tweede.

„Ik ben Europees kampioen en heb zilver op de Spelen. Ik kan dus positief terugkijken op dit jaar”, zei ze terwijl de tranen kwamen.