Video: Ontroerde Ali B brengt eerbetoon aan Nouri

De rapper vertelt vóór de uitvoering van het lied dat zijn derde zoontje Nouri heet. „Zijn geboorte was niet gepland en daardoor best pittig, aangezien mijn vrouw en ik die periode drukke agenda’s hadden en angstig waren over hoe we ermee om moesten gaan.”

In het Arabisch betekent Nouri (vrij vertaald) ’licht’. Ook daarom kozen Ali en zijn vrouw voor de naam. „We dachten: laten we nou geloven dat het goed komt, dat het kind een licht in ons leven wordt. En natuurlijk was het ook een ode aan Appie”, aldus Ali, die Nouri als ’verbinder’ ziet.

„Ik vond het zo inspirerend dat iemand onbedoeld zoveel mensen bij elkaar bracht. Zonder pretentieus te zijn of het uit te spreken, maar gewoon door te zijn. Ondanks het feit dat het heel tragisch is wat er is gebeurd, ben ik stiekem wel jaloers op zijn legacy. Het leven vliegt voorbij en wat je achterlaat is volgens mij het meeste waard. Appie laat nu al zo veel achter bij ons. Hij heeft nu al zoveel mensen bij elkaar gebracht, dat is zo ongelooflijk inspirerend.”

Aan het einde van zijn verhaal wellen de tranen op bij Ali. „Wel een pittige uitzending dit...”, stelt hij, gevolgd door een snik, waarna hij met Douwe Bob maar snel aan de uitvoering van het nummer begint.