Wielerwereld leeft mee met zwaargewonde Egan Bernal

De 25-jarige Colombiaan van de ploeg Ineos botste maandag tijdens een training nabij hoofdstad Bogota tegen een stilstaande bus. Bernal werd inmiddels geopereerd, maar de vraag is of hij ooit op niveau terugkeert. Zijn toestand werd als „stabiel” omschreven door de artsen ter plekke.

„Ik wens je een snelle genezing, vriend. Je bent een kampioen en dat zul je nogmaals bewijzen”, schreef tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador op Twitter. „Egan, ik verheug me erop weer met jou te mogen koersen”, sprak oud-wereldkampioen Peter Sagan zijn collega moed in.

Het ongeluk deed denken aan de zware val van de Brit Chris Froome in juni 2019 in het Critérium du Dauphiné. De viervoudig Tourwinnaar werd toen tijdens de verkenning van het tijdritparcours door een windvlaag tegen een muur geblazen en liep daarbij onder meer een gecompliceerde breuk in het dijbeen op. Tot nu toe is hij er niet in geslaagd in de buurt te komen van zijn niveau van voor de val.

Behalve steunbetuigingen uit de wielerwereld - onder meer ook vanuit de Tour de France-organisatie - meldde ook Colombia’s president Iván Duque zich. „Wij wensen hem een spoedig herstel na zijn ongeluk. We hebben er alle vertrouwen in dat zijn gezondheid zich naar wens zal ontwikkelen en dat hij zal kunnen blijven winnen voor Colombia. Hup Egan”, twitterde de president.