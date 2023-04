Zwalkend Liverpool zonder zieke Van Dijk niet langs Chelsea

Beide ploegen schieten er voor de stand in de Premier League niet veel mee op. Liverpool heeft 43 punten en staat achtste en Chelsea, waar na de nederlaag van afgelopen zondag coach Graham Potter werd ontslagen, komt op 39 punten en blijft elfde. Ze staan daarmee op ruime afstand van de plaatsen die volgend seizoen recht geven op het spelen van Champions League. Nummer vier, Tottenham Hotspur, heeft 50 punten.

Liverpool speelde zonder de zieke Virgil van Dijk in Londen. Coach Jürgen Klopp bracht Cody Gakpo in de slotfase in de ploeg. Chelsea leek twee keer te scoren. De eerste van Reece James ging niet door wegens buitenspel van Enzo Fernández. De tweede in de tweede helft telde niet omdat Kai Havertz de bal in de rebound met de arm in het doel werkte. Chelsea probeerde het nog in de slotfase, maar het schot van Fernández in de extra tijd ging over.

Leeds United boekte een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. De ploeg met verdediger Pascal Struijk won met 2-1 van Nottingham Forest en klom naar de dertiende positie op de ranglijst. Voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra maakte het winnende doelpunt.

Brighton & Hove Albion staat door de 2-0-zege bij Bournemouth met 46 punten steviger op de zesde plaats in de Premier League. Evan Ferguson en Julio Enciso maakten de doelpunten. Joël Veltman speelde de hele wedstrijd bij Brighton, Jan Paul van Hecke bleef op de bank.

Aston Villa won met 2-1 bij Leicester City, dat voorlaatste staat. Bertrand Traoré, voormalig speler van Vitesse en Ajax, maakte het winnende doelpunt. Villa staat met 44 punten zevende.