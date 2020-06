Frustraties bij AZ-talent Stengs: ’Het doet pijn’

Je hoort Stengs niet zeggen dat AZ kampioen was geworden als de resterende negen duels van de eredivisie wel waren uitgespeeld. „Maar volgens mij zaten we wel in een aardige flow”, zegt de 21-jarige Amsterdammer. „We hadden het gevoel dat het winnen van de landstitel mogelijk was. Misschien hebben we er ook met z’n allen een beetje schuld aan dat we nu niet voetballen. We wilden graag snel duidelijkheid toen alles vanwege het coronavirus net stillag.”

Stengs en zijn ploeggenoten wonnen het afgelopen seizoen tweemaal van Ajax en haalden in 25 competitieduels net zo veel punten als de club uit Amsterdam. Als het aan de KNVB ligt, moeten ze het nieuwe Europese avontuur toch in de tweede voorronde van de Champions League beginnen. Ajax krijgt het beste Europese ticket, op basis van een beter doelsaldo. De kans is groot dat formatie uit Amsterdam zich rechtstreeks voor de lucratieve groepsfase van de koningsklasse voor clubteams plaatst.

Stengs snapt dat zijn club naar de UEFA is gestapt en alsnog probeert het beste Europese ticket te bemachtigen. „In Frankrijk kijken ze normaal ook naar doelsaldo en toch is de competitie daar op basis van onderling resultaat afgesloten. En wij hebben Ajax toch tweemaal verslagen. Ik vind het ook eerlijker om naar het onderlinge resultaat te kijken. Een beslissingswedstrijd zou denk ik nog eerlijker zijn.”

Stengs was het afgelopen seizoen een van de sieraden van AZ, twee jaar na zijn zware knieblessure. Zonder corona had hij waarschijnlijk nu in Zeist gezeten, om zich voor te bereiden op de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. En waarschijnlijk was de eenmalig international dan ook bijna dagelijks in verband gebracht met een mooie transfer. „Dat is nu allemaal even anders”, beseft hij. „Ik heb nog steeds ambities. Maar we moeten nu maar even afwachten hoe alles zich ontwikkelt in deze tijden met corona. Eerst maar eens op vakantie. Ik heb nog niet geboekt maar op 1 juli gaat er veel open in Ibiza. Misschien moeten we er dan maar eens heen gaan.”