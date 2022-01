Patrik Wålemark tekent meerjarig contract bij Feyenoord

Wålemark debuteerde in juli 2020 op 18-jarige leeftijd in de Allsvenskan, de hoogste Zweedse voetbalcompetitie. Sindsdien speelde hij ruim vijftig wedstrijden voor BK Häcken. Kort na zijn debuut kreeg Wålemark ook zijn eerste oproep voor Zweden Onder 21. Als jeugdinternational speelde hij sindsdien acht interlands waarin hij drie keer trefzeker was.

„Na de indrukwekkende ontwikkeling die Patrik in Zweden heeft doorgemaakt is de overgang naar Feyenoord een mooie volgende stap in zijn carrière”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. „We zien in hem een speler die met dreigende acties en versnelling ruimte en kansen kan creëren voor zichzelf en zijn medespelers. Kortom een talentvolle speler waarvan we verwachten dat hij de groei die hij al heeft laten zien hier bij ons verder doortrekt.”