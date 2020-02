Eintracht Frankfurt pijnigt RB Leipzig opnieuw

Het duel in de achtste finales van de Duitse beker eindigde dinsdagavond in 3-1. Eind vorige maand was de huidige nummer 11 met 2-0 te sterk voor Leipzig, dat mede door die nederlaag op de ranglijst inmiddels door Bayern München van de koppositie is verdreven.

Voor Eintracht, met Jonathan de Guzman als bankzitter, kwamen Filip Kostic (twee) en André Silva tot scoren. Silva verving in de frontlinie Bas Dost, die door maag- en darmproblemen niet beschikbaar was. Dani Olmo maakte het doelpunt namens de bezoekers. Leipzig haalde vorig seizoen nog de bekerfinale waarin Bayern München met 3-0 zegevierde.

Fortuna Düsseldorf schakelde FC Kaiserslautern met 5-2 uit.