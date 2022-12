Pep Guardiola steunt ’dikkerdje’ Kalvin Phillips: ’Zo sexy’

Voor het duel tegen zijn ex-club Leeds United zat de 27-jarige Phillips de bank. Hij mocht in de tweede helft warmlopen naast het veld, maar tot een invalbeurt kwam het niet. Tijdens zijn warming-up mocht kreeg hij het te verduren van de thuisfans. „Je bent te dik om voor Leeds te spelen”, zongen ze hem jennend toe.

Het gezang richting Phillips was ook Guardiola niet ontgaan. Op de persconferentie nam hij het al grappend op voor zijn middenvelder. „Hij heeft nu het perfecte lichaam, zo sexy.” Het zorgde voor de nodige lachsalvo’s in de perszaal.

Phillips kwam voor een slordige 50 miljoen euro over van Leeds, maar zijn transfer is vooralsnog geen succes te noemen. Bij City kwam hij mede door blessures nog maar vier keer in actie. Toch nam bondscoach Gareth Southgate hem mee naar het WK in Qatar. Ondanks de twee invalbeurten, keerde de middenvelder niet in de beste conditie terug uit het Midden-Oosten.