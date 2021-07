Sport Kort: Tweede ritzege leider Diego Ulissi in Settimana Ciclistica Italiana

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ulissi boekt tweede ritzege in Italiaanse etappekoers

15.58 uur: Wielrenner Diego Ulissi heeft zijn leidende positie in de Italiaanse rittenkoers Settimana Ciclistica Italiana verstevigd met winst in de vierde etappe. De Italiaan van UAE-Team Emirates won de etappe over 168 kilometer, met start en finish in Cagliari.

Ulissi bleef, na vier beklimmingen in het middendeel van de etappe, in de sprint in Cagliari zijn teamgenoot Alexandr Riaboesjenko uit Belarus en de Belg Sep Vanmarcke voor. Eerder had Ulissi ook al de eerste rit op zijn naam geschreven.

De etappekoers op Sardinië wordt zondag afgesloten met nog een rit met start en finish in Cagliari.

Tsjechische tennisfinale in Praag

15.57 uur: De finale van het WTA-toernooi in Praag gaat tussen twee Tsjechische tennissters. Barbora Krejcikova, onlangs winnares van Roland Garros, neemt het in de eindstrijd op tegen haar landgenote Tereza Martincova. Het toernooi in de Tsjechische hoofdstad wordt gespeeld op hardcourt.

Krejcikova (25) versloeg in de halve finales de Chinese Xinyu Wang: 6-1 6-2. Martincova was te sterk voor Greet Minnen uit België: 6-3 6-4. De 26-jarige Martincova, nummer 78 van de wereld, wacht nog op haar eerste WTA-titel. Krejcikova won in mei en juni op gravel achter elkaar het toernooi van Straatsburg en Roland Garros. De Tsjechische schoot op de wereldranglijst omhoog naar de dertiende plaats. Haar zegereeks eindigde in de vierde ronde van Wimbledon.

Toronto Blue Jays mogen honkbalduels weer in eigen stadion spelen

06.50 uur: Honkbalclub Toronto Blue Jays heeft toestemming gekregen van de Canadese regering om zijn thuiswedstrijden in de Major League Baseball (MLB) weer af te werken in het eigen stadion in Toronto.

De Blue Jays zijn de enige club uit Canada die in de MLB actief is. Vanwege de coronasituatie in de Verenigde Staten zetten de autoriteiten ruim anderhalf jaar geleden een streep door thuiswedstrijden in Toronto. Daardoor weken de honkballers uit naar Buffalo in de Amerikaanse staat New York en Dunedin in Florida.

In een verklaring laat de club weten dat Canada een uitzondering heeft gemaakt, waardoor vanaf 30 juli weer wedstrijden gespeeld kunnen worden in het Rogers Centre, de thuishaven van de Blue Jays in Toronto. Daar kwam het team in september 2019 voor het laatst in actie.

Immigratieminister Marco Mendicino liet aan Canadese media weten dat alle spelers en stafleden die de grens oversteken voor en na aankomst in Canada getest moeten worden. Ook stelde Mendicino dat honkballers die niet volledig zijn gevaccineerd veertien dagen verplicht in een 'coronabubbel' zullen verblijven.