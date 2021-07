Droomscenario Kiran Badloe op Spelen: ’Wat ik bij terugkomst ga doen? Bier drinken!’

Kiran Badloe lacht zijn tanden bloot Ⓒ EPA

ENOSHIMA - Kiran Badloe redt voorlopig de meubelen voor de Nederlandse zeilploeg in de baai van het onstuimige Enoshima. Na twaalf races hoeft de 26-jarige windsurfer zaterdag in de medalrace alleen maar de finish te halen om zijn vriend, mentor en ex-trainingspartner Dorian van Rijsselberghe (32) op te volgen als olympisch kampioen in de RS:X-klasse. Een droomscenario.