FC Emmen: 21 spelers weg, 12 teruggehaald

FC Emmen-nieuwkomer Filip Ugrinic (l.) duelleert met Daniël van Kaam van FC Groningen. Ⓒ BSR AGENCY

ROLDE - FC Emmen gooide deze zomer niet af en toe een hengeltje uit in de vijver die de transfermarkt is. Nee, het ging met een heel vangnet tekeer. De club nam in de afgelopen maanden afscheid van liefst 21 spelers. „En we hebben er pás twaalf terug”, grijnst trainer Dick Lukkien.