De Vrij: ’Project bij Inter spreekt me aan’

Stefan de Vrij en Memphis Depay tijdens een training van het Nederlands elftal op de KNVB Campus. Ⓒ ANP

ZEIST - Stefan de Vrij (26) treedt komend seizoen in de voetsporen van onder meer Faas Wilkes, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf en Wesley Sneijder door in het klassieke blauw-zwarte tricot van Inter te gaan spelen. In het trainingskamp van het Nederlands elftal lichtte de centrumverdediger, die in Milaan voor vijf seizoenen heeft getekend, zijn keuze voor Inter toe. „De keuze is op Inter gevallen, omdat zij het concreetst van iedereen waren. Ze wilden mij ten koste van alles hebben. Het project spreekt me erg aan, ze zijn erg ambitieus.”