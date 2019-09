Sport Kort: Makkelie naar Kosovo

Makkelie mag interland fluiten

11.29 uur: Danny Makkelie leidt komend weekeinde een wedstrijd uit het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd van zaterdag tussen Kosovo en Tsjechië.

Makkelie krijgt in Pristina steun van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official. Tsjechië staat op de tweede plaats in groep A en Kosovo is derde. Het is de eerste keer dat beide landen elkaar treffen.

Bondscoach is er klaar mee

10.23 uur: Bondscoach Gustavo Matosas van Costa Rica heeft ontslag genomen. De bondscoach hield na iets minder dan een jaar de eer aan zichzelf.

„Ik kwam erachter dat ik me onproductief voelde bij het nationale team, zelfs al hield ik alles met video’s bij”, zei Matosas. „Dit is niet wat ik graag wil doen.” Matosas zat slechts acht wedstrijden op de bank bij Costa Rica. HIj zal het team aanstaande vrijdag nog leiden in de vriendschappelijke interland tegen Uruguay.

De in Argentinië geboren voormalig voetballer van Uruguay liet weten dat hij coach wordt bij de Mexicaanse club Atlético San Luis.

Marc Houtzager in 2018 tijdens de Nations Cup. Ⓒ AFP

Springruiters toch naar Nations Cup

10.15 uur: De springruiters mogen toch deelnemen aan de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona. Het Nederlandse team heeft een uitnodiging ontvangen voor de finale die wordt verreden van 3 tot en met 6 oktober.

De equipe van bondscoach Rob Ehrens liep vorige maand plaatsing voor de finale nog nipt mis. Doordat de regio Azië/Australië geen team kan afvaardigen, kwam er een startplaats vrij.

Na de Nations Cup-wedstrijd aanstaande zaterdag in Calgary, wordt bekendgemaakt wie namens TeamNL gaat starten in Barcelona. De springruiters wonnen in 2017 de finale van de Nations Cup in Barcelona.