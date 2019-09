Sport Kort: Wiebes de snelste in Gennep

Voetbal: Matusiwa vervangt Grot bij Jong Oranje

18.51 uur: Azor Matusiwa maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje. De middenvelder van FC Gronignen is door bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen als vervanger van Vitesse-aanvaller Jay-Roy Grot, die hinder ondervindt van een knieblessure. Woensdag meldden Myron Boadu en Tyrell Malacia zich al af.

Tafeltennis: Oranje treft Polen in kwartfinale EK

18.33 uur: De tafeltennissters hebben de kwartfinale van de Europese kampioenschappen voor landenteams gehaald. In Nantes won het team van bondscoach Li Jiao met 3-1 van Tsjechië. Nederland had eerder al met dezelfde cijfers van Servië gewonnen.

Li Jie won haar eerste partij met 3-0 van Dana Cechova en Britt Eerland versloeg Hana Matelova met 3-0. Kim Vermaas verloor van Karin Adamkova. Li Jie bezorgde het team het derde punt met de zege op Matelova in drie games. Nederland speelt in de kwartfinales tegen Polen.

Wielrennen: Tweede etappe Boels Ladies Tour prooi voor Wiebes

18.25 uur: Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Boels Ladies Tour op haar naam geschreven. De 20-jarige Nederlands kampioene van Parkhotel Valkenburg zegevierde na een rit van bijna 114 kilometer, met start en finish in Gennep, in de eindsprint. Kirsten Wild moest opnieuw genoegen nemen met de tweede plek. Een dag eerder was in finishplaats Weert de volgorde in de eerste etappe hetzelfde. In Gennep eindigde Lucinda Brand als derde.

Wiebes nam dankzij haar tweede dagsucces in de Ladies Tour de leiderstrui over van Annemiek van Vleuten, die dinsdag de proloog had gewonnen. De jonge sprintster behaalde in Gennep haar vijftiende overwinning van het seizoen.

Ritsu Doan, hier in PSV-tenue, wint het vriendschappelijke duel van Japan met Paraguay. Ⓒ BSR/Soccrates

Voetbal: Goede generale Doan met Japan

14.53 uur: Japan heeft in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Myanmar gewonnen van Paraguay. Het team van bondscoach Hajime Moriyasu was in een oefenduel in Ibaraki met 2-0 te sterk. Ritsu Doan, die onlangs FC Groningen voor PSV verruilde, deed alleen de eerste helft mee bij Japan. De eindstand was toen al bereikt. Yuya Osako opende halverwege de eerste helft de score en in de 30e minuut zorgde Takumi Minamino voor de tweede treffer.

Makkelie mag interland fluiten

11.29 uur: Danny Makkelie leidt komend weekeinde een wedstrijd uit het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. De Nederlandse scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd van zaterdag tussen Kosovo en Tsjechië.

Makkelie krijgt in Pristina steun van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official. Tsjechië staat op de tweede plaats in groep A en Kosovo is derde. Het is de eerste keer dat beide landen elkaar treffen.

Bondscoach is er klaar mee

10.23 uur: Bondscoach Gustavo Matosas van Costa Rica heeft ontslag genomen. De bondscoach hield na iets minder dan een jaar de eer aan zichzelf.

„Ik kwam erachter dat ik me onproductief voelde bij het nationale team, zelfs al hield ik alles met video’s bij”, zei Matosas. „Dit is niet wat ik graag wil doen.” Matosas zat slechts acht wedstrijden op de bank bij Costa Rica. HIj zal het team aanstaande vrijdag nog leiden in de vriendschappelijke interland tegen Uruguay.

De in Argentinië geboren voormalig voetballer van Uruguay liet weten dat hij coach wordt bij de Mexicaanse club Atlético San Luis.

Marc Houtzager in 2018 tijdens de Nations Cup. Ⓒ AFP

Springruiters toch naar Nations Cup

10.15 uur: De springruiters mogen toch deelnemen aan de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona. Het Nederlandse team heeft een uitnodiging ontvangen voor de finale die wordt verreden van 3 tot en met 6 oktober.

De equipe van bondscoach Rob Ehrens liep vorige maand plaatsing voor de finale nog nipt mis. Doordat de regio Azië/Australië geen team kan afvaardigen, kwam er een startplaats vrij.

Na de Nations Cup-wedstrijd aanstaande zaterdag in Calgary, wordt bekendgemaakt wie namens TeamNL gaat starten in Barcelona. De springruiters wonnen in 2017 de finale van de Nations Cup in Barcelona.