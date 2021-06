PSV treft Nederlands getint Galatasaray in voorronde Champions League

De wedstrijden vinden plaats op 20/21 en 27/28 juli. Gaat PSV door naar de volgende ronde, dan verzekert het zich van Europa League-voetbal. Gebeurt dat niet, dan komt het - net zoals AZ - in de voorronde van de Europa League terecht.

PSV speelde in het verleden al zes keer tegen Galatasaray en bewaart daar over het algemeen goede herinneringen aan. Onder andere in het seizoen 1987/88, waarin PSV de Europacup I won, stonden de twee tegenover elkaar. In Eindhoven werd het 3-0, waarna de Turken de achterstand in eigen huis niet volledig wisten te repareren (2-0).

Veertien jaar later (groepsfase Champions League) stonden er bijna dezelfde scores op het scorebord, alleen scoorde Galatasaray dit keer ook een doelpunt in het Philips Stadion. Vijf jaar later in de groepsfase van de Champions League won PSV beide duels. 2-1 in eigen huis en 0-2 werd het in Turkije.

„We staan voor een mooie uitdaging”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong van PSV. „Galatasaray is het afgelopen jaar als tweede geëindigd in de Turkse competitie. Het is op dit moment uiteraard nog lastig om aan te geven wat het exacte niveau van de club is, maar uit het resultaat van afgelopen seizoen mag je opmaken dat zij en PSV aan elkaar gewaagd zijn. Wij hebben de ambitie om de groepsfase van de Champions League te halen en daarvoor zal alles in het teken staan.”

De UEFA heeft besloten om tijdens alle voorronde-duels alleen supporters van de thuisclub toe te laten. PSV houdt daarbij vast aan de regels van de Nederlandse overheid, wat betekent dat er in het Philips Stadion minimaal 25.000 fans welkom zijn. Zij moeten kunnen aantonen dat zij volledig gevaccineerd zijn of een (gratis) negatieve coronatest kunnen overleggen.

„Het is fantastisch dat we binnenkort met onze fans kunnen genieten van voetbal. Hier hebben we lang naar uitgekeken”, zegt commercieel directeur Frans Janssen. „Maar in onze optiek horen daar ook uitsupporters bij. Wij vinden het jammer en onbegrijpelijk dat de UEFA anders heeft besloten. Heel Europa versoepelt, tijdens het EK vliegen voetballiefhebbers het eigen nationale team achterna, maar in clubverband blijkt dat volgens de bond niet mogelijk.”

Feyenoord

Feyenoord loot later op de woensdagmiddag voor de voorronde van de Conference League.