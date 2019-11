Wisseling van de wacht: tijd voor Thiem en Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas (l) wordt bij de ATP Finals gefeliciteerd door de grote meester Roger Federer. Ⓒ EPA

Bij de grandslamtoernooien hebben de jongelingen nog niet toegeslagen, maar tijdens het eindejaartoernooi in Londen zal een lid van de nieuwe generatie met de hoofdprijs aan de haal gaan. De Oostenrijker Dominic Thiem (26) en de Griek Stefanos Tsitsipas (21) debuteren zondag in de eindstrijd van de ATP Tour Finals. Zij staan symbool voor een nieuw tijdperk in het mannentennis.