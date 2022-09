Premium Het beste van De Telegraaf

Wielervedette in beroep tegen uitspraak Vader Van der Poel schrok zich kapot: ’Hopelijk is hij snel thuis’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel probeert het nog wel in de wegwedstrijd op de WK wielrennen, maar stapt niet veel later toch af. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & GETTY IMAGES

Mathieu van der Poel is voor het incident, waar hij een paar uur voor vastzat op het politiebureau, veroordeeld. Het 27-jarige wielerfenomeen hoopte op goud tijdens de WK-wegrace, maar belandde eerst in de cel en daarna in de rechtszaal met een niet misselijke aanklacht aan zijn broek. „Assault (geweldsdelict, red.) is hem ten laste gelegd, en dat is overal maar zeker in Australië een serieus vergrijp”, zei Thorwald Veneberg, directeur van de Nederlandse wielerbond zondag. Vooral ook omdat het twee minderjarigen betreft.