Lies Arjen Robben niet ernstig beschadigd: ’Ik had erger verwacht’

De 36-jarige Robben viel al na een half uur uit. Een scan in een ziekenhuis heeft hem enigszins gerustgesteld. „Ik ben wel blij dat de schade meevalt”, zegt de aanvaller bij FC Groningen TV. „Ik vreesde erger. Ik had ook wel erger verwacht. Gelukkig is er niets kapot in de spier, er is niks gescheurd. Dus dat is wel hoopvol.”

De aanvaller vindt het niet verstandig om een prognose over zijn herstel te geven. „We gaan gewoon weer keihard aan de slag en daar ben ik positief over gestemd”, stelt Robben.

Groningen verloor van PSV (1-3). De club gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag.