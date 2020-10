Wilco Kelderman is klaar voor de climax in de Giro

De stevig ingekorte negentiende Giro-etappe komt Wilco Kelderman niet slecht uit. Ⓒ AFP

ASTI - Er was verdeeldheid in het peloton, maar voor Wilco Kelderman was het niet heel ongunstig dat slechts de helft van het aantal kilometers overbleef van de negentiende Giro-rit. De 29-jarige kopman van Team Sunweb kon daardoor de beentjes wat sparen voor de cruciale bergrit van zaterdag, waarin driemaal de klim naar Sestriere (11,4km à 5,9%) moet worden bedwongen. „Ik ga er vol voor om het roze naar Milaan te brengen.”