Bundesliga: Duur puntenverlies Leipzig, nederlaag voor Schreuder

Het is een van de mooiste wedstrijden die er in de Bundesliga op het programma staat: de Kohlenpott-derby tussen Dortmund en Schalke 04. De coronapauze lijkt Dortmund goed te hebben gedaan. De thuisploeg veegde Schalke van het veld: 4-0. Opnieuw was er een hoofdrol weggelegd van Erling Haaland. Met een wedstrijd meer gespeeld staat Dortmund nog maar een punt achter op koploper Bayern, die zondag in actie komt.

Bekijk ook: Dortmund veegt Schalke van het veld

Tevens titelkandidaat RB Leipzig heeft direct averij opgelopen. De ploeg van spits Timo Werner kwam thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Freiburg (1-1). De nummer drie van de Bundesliga kwam in de slotfase nog goed weg. Een late Freiburg-treffer werd afgekeurd voor buitenspel. De VAR moest er wel aan te pas komen.

Alfred Schreuder had zich vast en zeker een betere herstart gewenst. De trainer van Hoffenheim moest een flinke nederlaag slikken tegen Hertha BSC. De club uit Berlijn was met 0-3 te sterk. Javairo Dilrosun mocht in de blessuretijd invallen bij Hertha. Karim Rekik is nog aan het herstellen van een blessure.

Bij zowel Augsburg als Wolfsburg ontbrak de Nederlandse inbreng. Respectievelijk Jeffrey Gouweleeuw en Wout Weghorst zaten niet bij de wedstrijdselectie. Wolfsburg trok in blessuretijd aan het langste eind: 1-2.

Het duel tussen nummer zestien Fortuna Düsseldorf en hekkensluiter Paderborn eindigde onbeslist. Er vielen geen doelpunten bij de degradatiekraker.

Bekijk ook: Alles is nu anders in de Bundesliga

Bekijk hier het nieuwe programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.