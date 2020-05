Bundesliga: Gladbach profiteert van puntenverlies Leipzig, nederlaag voor Schreuder

Het is een van de mooiste wedstrijden die er in de Bundesliga op het programma staat: de Kohlenpott-derby tussen Dortmund en Schalke 04. De coronapauze lijkt Dortmund goed te hebben gedaan. De thuisploeg veegde Schalke van het veld: 4-0. Opnieuw was er een hoofdrol weggelegd van Erling Haaland. Met een wedstrijd meer gespeeld staat Dortmund nog maar een punt achter op koploper Bayern, die zondag in actie komt.

Bekijk ook: Dortmund veegt Schalke van het veld

Titelkansen Leipzig

Titelkandidaat RB Leipzig heeft direct averij opgelopen bij de herstart van de Bundesliga. De ploeg van spits en sterspeler Timo Werner kwam thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Freiburg (1-1). De nummer drie van de Bundesliga kwam in de slotfase nog goed weg. Een late Freiburg-treffer werd afgekeurd voor buitenspel. De VAR moest er wel aan te pas komen.

RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann wil niet meer aan de landstitel denken, na het gelijkspel tegen Freiburg. „We laten dit seizoen te veel punten liggen.” zei de pas 32-jarige coach. „Ook nu hebben we weer zes grote kansen gemist. Bayern München gaat beter om met de mogelijkheden. Dus zal het wel weer Bayern worden.”

Leipzig heeft nu vier punten minder dan de koploper uit Beieren, die zondag op bezoek gaat bij 1. FC Union Berlin. De achterstand op het als tweede geklasseerde Dortmund is opgelopen naar drie punten. „Laten wij nu maar proberen bij de eerste vier te eindigen”, doelde Nagelsmann op de posities die aan het einde van het seizoen recht geven op deelname aan de volgende editie van de Champions League.”

„Als je op bezoek bij Freiburg verliest (2-1) en in eigen stadion niet verder komt dan 1-1 dan mag je niet over de Duitse landstitel praten”, concludeerde Nagelsmann.

Teleurstelling Schreuder

Alfred Schreuder had zich vast en zeker een betere herstart gewenst. De trainer van Hoffenheim moest een flinke nederlaag slikken tegen Hertha BSC. De club uit Berlijn was met 0-3 te sterk. Javairo Dilrosun mocht in de blessuretijd invallen bij Hertha. Karim Rekik is nog aan het herstellen van een blessure. Bij Hoffenheim bleef Melayro Bogarde - het neefje van oud-Ajacied en ex-interantional Winston Bogarde - de hele wedstrijd op de bank.

„Natuurlijk voelt het niet goed om een thuiswedstrijd met 3-0 te verliezen”, zei Schreuder na afloop. „We hadden wel de kans om 1-0 te maken en na de 0-1 missen we weer een enorme kans op de gelijkmaker. Pas na de 0-3 kreeg ik het gevoel dat we de controle over de wedstrijd hadden verloren, maar we speelden zeker het eerste uur best goed. Uiteindelijk gaat het om doelpunten. Als we wel op voorsprong waren gekomen, dan hadden we veel meer ruimte gekregen.”

Wolfsburg

Bij zowel Augsburg als Wolfsburg ontbrak de Nederlandse inbreng. Respectievelijk Jeffrey Gouweleeuw en Wout Weghorst zaten niet bij de wedstrijdselectie. Wolfsburg trok in blessuretijd aan het langste eind: 1-2. Daardoor staat de ploeg van Weghorst zesde, wat aan het eind van het seizoen een Europees ticket oplevert.

Het duel tussen nummer zestien Fortuna Düsseldorf en hekkensluiter Paderborn eindigde onbeslist. Er vielen geen doelpunten bij de degradatiekraker.

Dost niet bij machte

De openingsdag van de herstart van de Bundesliga werd afgesloten door Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach. De de thuisploeg Frankfurt stond Bas Dost in de basis. De Nederlandse spits kon echter, net zoals de rest van zijn ploeggenoten, geen potten breken.

Gladbach stond binnen een minuut al op voorsprong dankzij een goal van Alassane Pléa. De 0-2 kwam vijf minuten later van de voet van Marcus Thuram, de zoon van oud-wereldkampioen Lilian Thuram. De bezoekers, die nu de derde plek in bezit hebben, kwamen geen moment in de problemen. Gladbach maakte 20 minuten voor tijd de 0-3. Vanaf de stip schoot Rami Bensebaini raak. Frankfurt deed nog wel iets terug: André Silva zette de eindstand op het scorebord: 1-3.

Door de drie punten maakt BMG nog altijd kans op de titel in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose staat twee punten achter op Dortmund en moet drie punten toegeven op Bayern.

Bekijk ook: Alles is nu anders in de Bundesliga

Bekijk hier het nieuwe programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.