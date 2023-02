Kan Feyenoord Arne Slot miljoenen bieden?

Het doet de aanhang van Feyenoord hopen dat de clubleiding Slot kan verleiden om in de zomer nog niet te kiezen voor een lucratief vertrek naar het buitenland. Iedere supporter wil met Slot straks de Champions League in en weet dat de club een eerste aanbod voor de trainer uit de Premier League (Leeds United) heeft kunnen blokkeren.

In de zomer kan Slot (contract tot medio 2025) gebruik maken van een clausule en het is bekend dat in Engeland financieel de meest aantrekkelijke aanbiedingen liggen. Feyenoord kon bijna 4 miljoen krijgen van Leeds United en iets meer dan datzelfde bedrag (4,5 miljoen euro) kon Slot aan salaris per seizoen incasseren. De vraag is wat Slot doet als Feyenoord in de zomer een aanbieding gaat ’matchen’.

Het zou het salarisplafond in De Kuip doorbreken, maar wat Slot als coach met beperkte investeringen qua entertainment biedt, heeft geen enkele andere coach in de afgelopen decennia kunnen leveren. Daar moet nu wel een hoofdprijs bij komen, want qua trofeeën is Giovanni van Bronckhorst nog altijd de meest succesvolle coach (vijf prijzen in vier jaar).