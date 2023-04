Hoofdkantoor KNVB getroffen door grote cyberinbraak

„Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. De KNVB is hier ondanks ons beveiligingssysteem nu ook het slachtoffer van geworden. We vinden het vooral heel erg dat onze medewerkers hier mogelijk mee te maken krijgen. Helaas hebben we op dit moment geen beter bericht. We doen er alles aan om de problemen te beperken”, meldt de KNVB-directie dinsdagochtend in een korte verklaring.

De bond zegt dat de bedrijfsvoering en het voetbal niet verstoord worden en dat bijvoorbeeld „e-mailsystemen buiten schot zijn gebleven.”

De cyberinbraak is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en alle mogelijke getroffenen zijn door de bond benaderd. Bovendien is de KNVB met een gespecialiseerd bureau een digitaal forensisch onderzoek gestart om te kijken voor welke onderdelen dit gevolgen heeft.

Datalekken bij grote instanties

Vorige week werden meer grote instanties getroffen door een datalek, waaronder NS, Vrienden van Amstel Live en VodafoneZiggo. Hun marktonderzoekers maakten gebruik van software van het bedrijf Nebu uit Wormerveer. De KNVB wilde desgevraagd niet melden of er ook gebruik wordt gemaakt van de software van Nebu, omdat het onderzoek bezig is.

De KNVB zegt via de website met updates te komen zodra er meer duidelijkheid is.

Organisaties Eredivisie en KKD ook getroffen door cyberinbraak

De overkoepelende organisaties van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, de twee betaaldvoetbalcompetities in Nederland, zijn ook getroffen door de cyberinbraak op de KNVB Campus in Zeist. De Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) maken volgens een woordvoerder van de voetbalbond gebruik van dezelfde servers als de KNVB. Beide organisaties zijn gevestigd op het KNVB-complex in de Zeister bossen.