Video: Daniel Ricciardo heeft verborgen basketbaltalent

Autosport

Max Verstappen: ’Ik zeg waar het op staat, maar ik zeg niet alles wat ik denk’

Het is nooit saai rond Max Verstappen. In een exclusief interview kijkt de Formule 1-coureur terug op een jaar met twee overwinningen, praat hij over de hunkering naar vrijheid tijdens de coronapandemie en gaat de 23-jarige Limburger in op de stroom aan reacties die af en toe loskomt als hij zijn me...