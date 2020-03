Analyse: verplaatsing Spelen gaat ook pijn doen

Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio. Ⓒ REUTERS

Nu van officiële zijde is aangekondigd dat de Olympische Spelen van dit jaar worden uitgesteld, betekent dit een historisch moment in de sportgeschiedenis. Nog nooit werd het omvangrijke vierjaarlijkse sportfestijn verplaatst. Sommigen vinden dat het besluit te laat is genomen, maar gezien de complexiteit van deze maatregel verdienen de Japanners en de IOC-leden een compliment.