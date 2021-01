Kan superverrassing Irene Schouten haar eerste allroundtitel ooit winnen?

„Het is niet zo dat ik mijn aanvankelijke doelstelling nu ga bijstellen”, aldus Irene Schouten. Ⓒ HH/ANP

HEERENVEEN - Na de eerste dag van het EK Allround in Thialf gaat Antoinette de Jong aan de leiding in het tussenklassement, maar de meest opvallende deelneemster tot dusver is Irene Schouten. Na een bizarre voorbereiding, waarin ze kort voor de start zelfs nog sterk overwoog om zich af te melden, staat ze tweede. Is het realistisch om te denken dat de 28-jarige Noord-Hollandse zondag haar eerste allroundtitel ooit kan winnen?