Tasos Douvikas laat zich met twee goals zien bij laatste test FC Utrecht tegen Espanyol

De eerste twee Utrechtse goals werden verzorgd door Tasos Douvikas. Het is de bedoeling dat de Griekse goaltjesdief, die vorig seizoen gedeeld Eredivisie-topscorer werd met Xavi Simons, later deze window nog wordt verkocht voor een recordbedrag. Maar voorlopig is hij er nog en gaat Douvikas door met doen waar hij goed in is: doelpunten maken.

De 1-0 maakte de Griek al in de 2e minuut op aangeven van Hidde ter Avest, die op de rechtsbackpositie de geblesseerde Sean Klaiber verving. Nog voor rust werd het 2-0, toen Douvikas een penalty, die door scheidsrechter Joey Kooij was toegekend vanwege hands van een Spaanse verdediger na een voorzet van Ter Avest, koel benutte.

Hoofdprijs

Er was deze zomer al volop belangstelling voor Douvikas en er zijn al meerdere biedingen gedaan op de Griekse spits, die in de belangstelling staat van onder andere Celtic, Lazio, Galatasaray en Borussia Mönchengladbach, maar FC Utrecht mikt op de hoofdprijs en wil een transfersom van rond de 15 miljoen euro incasseren voor de gemakkelijk scorende spits.

Kooij moest bij de oefenwedstrijd regelmatig optreden, want het was niet een erg vriendschappelijke wedstrijd in Stadion Galgenwaard, dat gevuld was met ruim 7000 fans. In totaal moest de arbiter vijf gele kaarten uitdelen, waarvan vier voor spelers van Espanyol.

Rentree Barkas

Vasilis Barkas stond voor het eerst sinds zijn rentree weer in de basis. De Griekse doelman, die vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht speelde, werd vorige week alsnog gecontracteerd, nadat een langer verblijf eerst onhaalbaar leek. Zijn terugkeer zorgde voor een keeperssoap, omdat de doelmannen Mattijs Branderhorst, die eerder deze zomer transfervrij was overgekomen van NEC, en Fabian de Keijzer, zich bekocht voelden en nu willen vertrekken. De Keijzer ontbrak in de wedstrijdselectie en heeft de ruimte gekregen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever. Branderhorst keepte de tweede helft.

Van alle nieuwelingen die FC Utrecht deze zomer heeft gehaald stonden tegen Espanyol alleen Mats Seuntjens en Souffian El Karouani in de basis. In de loop van de tweede helft kwamen behalve Branderhorst ook Isac Lidberg, die is overgenomen van Go Ahead Eagles, en Marouan Azarkan, die is gekocht van Feyenoord, nadat hij vorig seizoen op huurbasis speelde voor Excelsior, nog in de ploeg. De nieuwelingen Zidane Iqbal, Adrian Blake en Ole Romeny zaten niet bij de wedstrijdselectie.

Kopgoal Labyad

Na rust liep FC Utrecht uit naar 3-0. De ingevallen Zakaria Labyad kreeg van de Spaanse defensie alle ruimte om een voorzet van El Karouani in te koppen. In navolging van Barkas hield ook Branderhorst zijn doel schoon, al had de doelman uit Tiel mazzel bij een snoeihard schot op de lat van Espanyol.

Voor FC Utrecht gaat het Eredivisie-seizoen 2023-2024 van start met een uitwedstrijd tegen PSV komende zaterdag om 16.30 uur.

Opstelling FC Utrecht: Barkas (45. Branderhorst); Ter Avest, Van der Hoorn, Sagnan (67. Viergever), El Karouani; Toornstra (67. Ramselaar), Bozdogan, Jensen (67. Descotte); Booth (67. Azarkan), Douvikas (57. Lidberg), Seuntjens (57. Labyad).