Focus Suzanne Schulting in olympisch seizoen ’vooral’ op shorttrack

„De focus ligt op het shorttrack. De eerste vier wereldbekerwedstrijden zijn de komende periode met het oog op de Spelen cruciaal”, zei Schulting woensdag tijdens de presentatie van de nationale shorttrackselectie in Amsterdam. „Als ik er geen energie uithaal, doe ik het sowieso niet. Bij de Olympische Spelen is het qua shorttrack gewoon tien dagen volle bak. De 1000 meter op de langebaan is tegen het einde van de Spelen. Daarom is het lastig om er nu een hele harde uitspraak over te doen, ik houd het wel in mijn achterhoofd.”

Schulting won bij de vorige Spelen in 2018 shorttrackgoud op de 1000 meter. „Het zou fantastisch zijn om die titel te prolongeren, maar nu wil ik meerdere keren goud halen.” Schulting won in maart bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht liefst vijf keer goud. „Als jullie zeggen dat ik meerdere keren goud moet halen en ik dat zelf niet voel, wordt het een vervelende druk. Maar nu vind ik dat zelf ook. Ik geloof in mezelf, ik denk dat ik het kan.”

De pupil van coach Jeroen Otter denkt dat de concurrentie vooral komt uit Zuid-Korea, Canada en China. „En ook uit Nederland zelf. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma zijn weer een stuk sterker geworden. Ik heb echt wat aan ze en hoef niet maximaal de kar te trekken. Dat is heel fijn.”

Schulting is naar eigen zeggen veel relaxter dan in aanloop naar de vorige Spelen. „Ik had toen geen idee wat het allemaal voor zou gaan stellen. Nu heb ik die route al een keer meegemaakt. Ik voel me nu veel rustiger.”

Shorttrackbondscoach Otter: vaccineren bij ons geen item

Vaccineren tegen het coronavirus is bij de Nederlandse shorttrackselectie geen item. Dat zei Otter woensdag tijdens de presentatie van het team in Amsterdam.

„Volgens mij is dat allemaal privacy. Maar bij ons is dit geen issue”, aldus Otter. „Ik voorzie daarin geen enkel probleem en die we hebben ook helemaal niet gehad.”

Bij het langebaanschaatsen was er vorige maand commotie. Schaatsers die gevaccineerd waren, wilden niet samen trainen met rijders die geen prik hadden gehaald. Otter: „Bij ons speelt dat niet.”

Schulting, regerend olympisch kampioene op de 1000 meter, zei: „Ik vind het niet zo’n nette vraag om te stellen. Ik ben van mening dat iedereen zelf moet weten wat hij met zijn lichaam moet doen. Voor mij is er geen goed of fout. Ik kan wel zeggen dat ik zelf volledig gevaccineerd ben.”

De shorttrackploeg werkt de komende maanden toe naar de Olympische Spelen in Beijing, die in februari op het programma staan.

Otter werkt met grootste Nederlandse shorttrackploeg ooit

De nationale shorttrackselectie van Nederland was nog nooit zo groot. Otter werkt komend seizoen, in aanloop naar de Olympische Spelen van februari in Beijing met liefst zeventien rijders.

„Ik denk dat dit alleen maar goed is. Ik denk dat ik het nodig heb, het maakt me beter”, zei Sjinkie Knegt, die met zijn 32 jaar tot de oudste shorttrackers behoort, woensdag tijdens de teampresentatie in Amsterdam. Alleen Daan Breeuwsma (33 is ouder). De overige negen shorttrackers bij de mannen zijn Jasper Brunsman (22), Friso Emons (22), Kay Huisman (24), Sven Roes (21), Bram Steenaart (21), Melle van ’t Wout (21), Dylan Hoogerwerf (26), Jens van ’t Wout (19) en Itzhak de Laat (27).

Bij de vrouwen bestaat het team uit zes shorttrackers: Georgie Dalrymple (20), Yara van Kerkhof (31), Selma Poutsma (22), Xandra Velzeboer (19), Rianne de Vries (30) en Suzanne Schulting (23).