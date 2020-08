Arne Slot: ’AZ vorig seizoen de beste’

Arne Slot geniet van het trainer zijn: „Elke keuze die je maakt – hoe klein die ook is – kan invloed op het hele teamproces hebben.” Ⓒ BSR Agency

De coronacrisis ontnam Arne Slot (41) de kans om in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van AZ kampioen van de Eredivisie te worden. Op de Veluwe – waar de Alkmaarders een trainingskamp hebben belegd – blijkt het verlangen om komend seizoen alsnog het onmogelijk geachte te presteren groot. TELESPORT legde de jonge, ambitieuze én succesvolle trainer in Villa Heidebad in Wissel tien stellingen voor.