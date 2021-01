Al maanden gezochte golfer Angel Cabrera opgepakt in Brazilië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Gezochte golfer Angel Cabrera gearresteerd in Brazilië

16.59 uur: De Argentijnse golfer Angel Cabrera, tweevoudig winnaar van een major, is aangehouden in Brazilië. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld en wordt overgeleverd aan zijn vaderland, waar hem waarschijnlijk strafvervolging wacht.

Interpol was sinds september op zoek naar de golfer, die in 2007 de US Open en won en in 2009 de Masters. Hij werd in Argentinië als voortvluchtige beschouwd, omdat hij niet kwam opdagen bij de rechtbank. In 2016 al diende zijn partner Cecilia Torres Mana een klacht in tegen Cabrera vanwege mishandeling. Hij zou haar meerdere malen in het gezicht hebben geslagen.

De federale politie verklaarde dat de 51-jarige golfer is gearresteerd op verdenking van misdaden gepleegd in Argentinië tussen 2016 en 2020. Ze noemde niet zijn naam, maar de Argentijnse consul in Rio de Janeiro bevestigde dat het om Cabrera ging.

Handbal: Alleen HandbalNL League blijft overeind na verlengde lockdown

16.53 uur: Als gevolg van de verlengde lockdown is het niet mogelijk om de handbalcompetities in de huidige vorm uit te spelen. Dat is de conclusie die het bondsbestuur van het Nederlands Handbal Verbond heeft getrokken.

Dat betekent dus dat de reguliere competities voor de dames en heren Eredivisie komen te vervallen. Wel is er de intentie om met de herenteams die uitkomen in de HandbalNL League de competitie uit te spelen, zodat er wel een Nederlands kampioen kan worden aangewezen.

Op de andere niveaus wil de bond zodra het weer kan - op zijn vroegst begin april - kijken naar alternatieve manieren om toch nog een competitie te organiseren. „Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt, voor alle handballers die niks liever willen dan weer op het veld staan en de trainingen en wedstrijden hervatten", luidt een statement op de website.

Autosport: Toerwagenkampioenschap DTM in september naar Assen

14.19 uur: Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM heeft voor dit jaar de racekalender aangepast en acht raceweekeinden gepland. Te beginnen pas halverwege juni in het Italiaanse Monza (18-20 juni). Het TT Circuit in Assen staat als zevende weekend op de rol van 17-19 september.

Oorspronkelijk zou het seizoen eind mei al starten in Sint-Petersburg maar de Russische manche is afgelast. De finale is traditioneel op het circuit van Hockenheim in Duitsland (1-3 oktober).

Robin Frijns is de Nederlandse coureur in deze prominente autosportklasse. De Limburger eindigde vorig jaar als derde in het kampioenschap. Hij krijgt dit jaar een nieuwe concurrent erbij. De Thai Alexander Albon, vorig seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull in de Formule 1, maakt de overstap naar de DTM.

Voetbal: Presidentsverkiezingen Barcelona uitgesteld door corona

14.13 uur: De presidentsverkiezingen bij FC Barcelona gaan 24 januari niet door. De clubleiding heeft daartoe, na overleg met overheidsinstanties, besloten vanwege het oplopende aantal coronagevallen in de omgeving van Catalonië.

De maatregelen voor mensen in Barcelona en omstreken zijn aangescherpt. Veel mensen mogen hun gemeente niet uit, of alleen om te werken, naar school te gaan of om medische redenen

Voormalig president Joan Laporta, ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de laatste drie overgebleven kandidaten voor de verkiezing, die wordt gehouden om een opvolger te kiezen nadat Josep Maria Bartomeu afgelopen oktober aftrad.

Voetbal: Auckland City FC zegt vanwege coronavirus af voor WK voor clubs

12:31 uur: Auckland City FC doet niet mee aan het wereldkampioenschap voor clubteams. De club heeft zich bij de FIFA afgemeld vanwege de bestaande quarantainemaatregelen van de autoriteiten in Nieuw-Zeeland. Voor Auckland is het daarom niet te doen naar Qatar te reizen.

Na de afzegging van Auckland City FC is besloten de eerste ronde van het toernooi te schrappen. Al Duhail SC begint het toernooi nu in de tweede ronde. De andere deelnemers zijn Al Ahly SC, Bayern München, Ulsan Hyundai FC, Tigres UANL en de winnaars van de CONMEBOL Libertadores-finale, die 30 januari op het programma staat.

De loting voor het toernooi, dat wordt gehouden van 1 tot en met 11 februari, is op 19 januari.

Schaatsen: WK voor junioren geschrapt

11:05 uur: De wereldkampioenschappen schaatsen voor junioren gaan dit jaar niet door. De internationale schaatsbond ISU heeft samen met de Japanse schaatsbond besloten een streep te zetten door het evenement in Hachinohe.

Aanleiding voor de afgelasting zijn de weer oplopende cijfers rond het coronavirus in Japan. De regering heeft daardoor voor veel gebieden toegangsbeperkingen opgelegd.

De WK voor junioren zouden van 19 tot en met 21 februari worden verreden. De Nederlandse schaatsbond KNSB had vanwege de hele situatie al besloten geen deelnemers te sturen.

Schaken: Duitse schaker Donchenko late invaller Tata Steel Chess

10:08 uur: De Duitse schaker Alexander Donchenko is op het laatste moment toegevoegd aan het deelnemersveld van Tata Steel Chess, het prominente schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De 22-jarige Donchenko, 71e op de wereldranglijst, vervangt de Russische grootmeester Daniil Doebov (37e van de wereld), die heeft afgezegd omdat hij in nauw contact is geweest met iemand die positief is getest op corona.

Donchenko kreeg donderdagochtend een telefoontje van toernooidirecteur Jeroen van den Berg met de vraag of hij kon invallen. De verraste Duitser zei direct ja en werd na het afnemen van een coronatest nog dezelfde dag door een auto met chauffeur vanuit Nederland opgehaald om hem naar Wijk aan Zee te rijden. Onlangs wist de jonge Duitser in Polen nog een klassiek toernooi te winnen met een score van 8 uit 9. Tata Steel Chess begint zaterdag.

Basketbal: Brogdon en Sabonis van grote waarde

07:28 uur: de basketballers van Indiana Pacers hebben in de NBA een ruime zege behaald op Portland Trail Blazers. Het werd 111-87. Dat was voor een groot deel te danken aan het duo Malcolm Brogdon en Domantas Sabonis, dat 48 punten voor hun rekening nam. Het verschil werd vooral gemaakt in het tweede kwart (33-10).

Portland Trail Blazers raakte Jusuf Nurkic kwijt. Hij viel in het derde kwart van de wedstrijd uit met een gebroken pols. Voor Indiana Pacers was het de eerste zege bij Portland Trail Blazers sinds 2007. Houston Rockets won zonder de naar Brooklyn Nets vertrokken James Harden met 109-105 van San Antonio Spurs.