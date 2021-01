WK schaatsen voor junioren in Japan afgelast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

SCHAATSEN: WK voor junioren geschrapt

11:05 uur: De wereldkampioenschappen schaatsen voor junioren gaan dit jaar niet door. De internationale schaatsbond ISU heeft samen met de Japanse schaatsbond besloten een streep te zetten door het evenement in Hachinohe.

Aanleiding voor de afgelasting zijn de weer oplopende cijfers rond het coronavirus in Japan. De regering heeft daardoor voor veel gebieden toegangsbeperkingen opgelegd.

De WK voor junioren zouden van 19 tot en met 21 februari worden verreden. De Nederlandse schaatsbond KNSB had vanwege de hele situatie al besloten geen deelnemers te sturen.

Duitse schaker Donchenko late invaller Tata Steel Chess

10:08 uur: De Duitse schaker Alexander Donchenko is op het laatste moment toegevoegd aan het deelnemersveld van Tata Steel Chess, het prominente schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De 22-jarige Donchenko, 71e op de wereldranglijst, vervangt de Russische grootmeester Daniil Doebov (37e van de wereld), die heeft afgezegd omdat hij in nauw contact is geweest met iemand die positief is getest op corona.

Donchenko kreeg donderdagochtend een telefoontje van toernooidirecteur Jeroen van den Berg met de vraag of hij kon invallen. De verraste Duitser zei direct ja en werd na het afnemen van een coronatest nog dezelfde dag door een auto met chauffeur vanuit Nederland opgehaald om hem naar Wijk aan Zee te rijden. Onlangs wist de jonge Duitser in Polen nog een klassiek toernooi te winnen met een score van 8 uit 9. Tata Steel Chess begint zaterdag.

Motorcoureur Benavides pakte eindzege in Dakar

08:41 uur: De Argentijnse motorcoureur Kevin Benavides heeft de Dakar Rally gewonnen. De leidende positie van de 32-jarige Honda-coureur kwam tijdens de twaalfde en laatste etappe, van Yanbu naar Djedda over 447 kilometer, niet meer in gevaar.

De Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) pakte de etappewinst en werd tweede in het klassement. Sam Sunderland uit Groot-Brittannië, die in 2017 de Dakar won, verscheen als nummer drie op het eindpodium.

Basketbal: Brogdon en Sabonis van grote waarde

07:28 uur: de basketballers van Indiana Pacers hebben in de NBA een ruime zege behaald op Portland Trail Blazers. Het werd 111-87. Dat was voor een groot deel te danken aan het duo Malcolm Brogdon en Domantas Sabonis, dat 48 punten voor hun rekening nam. Het verschil werd vooral gemaakt in het tweede kwart (33-10).

Portland Trail Blazers raakte Jusuf Nurkic kwijt. Hij viel in het derde kwart van de wedstrijd uit met een gebroken pols. Voor Indiana Pacers was het de eerste zege bij Portland Trail Blazers sinds 2007. Houston Rockets won zonder de naar Brooklyn Nets vertrokken James Harden met 109-105 van San Antonio Spurs.