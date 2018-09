UEFA verviervoudigt prijzengeld EK vrouwen

In 2013, toen het EK werd gespeeld in Zweden, was er totaal 2,2 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar. Komend jaar schroeft de Europese voetbalbond dat op tot 8 miljoen euro.

Elke deelnemer verdient sowieso 300.000 euro. Een kwartfinalist krijgt daar een half miljoen premie bovenop. Voor het bereiken van de halve finale is de premie 700.000 euro, voor de finale 1 miljoen euro.

Het is de eerste keer dat er zestien teams meedoen aan het EK. Oranje neemt het in de poule op tegen Noorwegen, België en Denemarken. Duitsland is regerend kampioen.