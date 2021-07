Tyson Fury moet wereldtitelgevecht met Deontay Wilder wegens corona uitstellen

Volgens bronnen van The Athletic is Fury ziek, maar het is niet ernstig. „We blijven de gezondheidsstatus van Tyson en zijn team volgen en de status van het evenement is tot nu toe niet veranderd”, zo klinkt het.

Na een onbeslist duel in 2018 veroverde Fury ten koste van Wilder in februari vorig jaar de wereldtitel van de WBC. Lang zag het er niet naar uit dat de twee elkaar nog een keer zouden treffen. Fury plande dit voorjaar zelfs al een duel in met Antony Joshua in augustus.

Daarop stapte de Wilder naar de rechter. Een Amerikaanse jury bepaalde vervolgens dat Fury zijn contract met Wilder moet respecteren door het derde onderlinge gevecht nog voor 15 september af te werken. Deze werd toen gepland, maar moet nu dus alsnog uitgesteld worden.

Het is de bedoeling dat het derde gevecht tussen de twee nu later dit jaar plaatsvindt, vermoedelijk in de herfst.