Feyenoord breekt de ban in Tilburg

Justin Ogenia zal zich zijn debuut nog lang heugen, maar niet om de goede redenen. De rechtsback van Willem II moest tegen Feyenoord een kwartier voor tijd invallen, omdat Damil Dankerlui door een blessure niet verder kon. Bij zijn eerste actie legde Ogenia direct Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra neer, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis niks anders kon doen dan de bal op de stip leggen. Berghuis benutte de strafschop koel: 0-1.

De onverwachte buitenkans vanaf elf meter was een enorme meevaller voor Feyenoord, dat er na rust nauwelijks nog aan te pas kwam in Tilburg. Het was Willem II dat de wedstrijd domineerde en nadrukkelijk op jacht was naar een voorsprong.

Jaap Stam stuurt zijn elftal. Ⓒ BSR Agency

In de eerste helft was de wedstrijd meer gelijk opgegaan. De eerste grote kans was voor Feyenoorder Orkun Kökcü, die op de lat schoot na goed terugleggen van gelegenheidsspits Luciano Narsingh. De voormalige PSV’er speelde onwennig als spits en viel tot overmaat van ramp in de tweede helft uit met liesklachten.

Nog meer geblesseerde aanvallers kan Feyenoord-trainer Jaap Stam niet gebruiken. In Tilburg kon hij al geen beroep doen om Nicolai Jørgensen en Sam Larsson. Vandaar dat Narsingh de spitspositie moest invullen. Zijn vervanger in de tweede helft was de jonge Naoufal Bannis, die met een schot in het zijnet nog dicht bij een treffer was.

Rick Karsdorp verwondert zich over een beslissing van arbiter Bas Nijhuis. Ⓒ BSR Agency

Ook Willem II kreeg grote kansen om te scoren. Zo stuitte topscorer Vangelis Pavlidis op de prima keepende Kenneth Vermeer, terwijl de Duitse buitenspeler Mats Köhlert in zeer kansrijke positie het doel totaal miste. Willem II was nog eenmaal heel dicht bij de gelijkmaker, maar de invallers Elton Kabangu en Paul Gladon waren zo gretig om de 1-1 te maken, dat ze elkaar voor het doel in de weg liepen.

Qua veldspel was Willem II de betere partij, maar de Tilburgers hielden een kater over aan een alleszins behoorlijke wedstrijd, die zonder bevredigend resultaat bleef.