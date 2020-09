Drama én haat en nijd bij winstpartij Kiki Bertens op Roland Garros

Kiki Bertens knokte zich tegen Sara Errani meerdere malen terug en sleepte zo een zwaarbevochten zege uit het vuur. Ⓒ EPA

PARIJS - Met het uitschreeuwen van grove krachttermen gooide Sara Errani de deur naar de catacomben van Roland Garros achter zich dicht. De 33-jarige Italiaanse was woest omdat ze een zeker lijkende zege had weggegeven en omdat ze Kiki Bertens een grote aansteller vindt. Even later werd Bertens, kermend van de pijn bij iedere aanraking, in de rolstoel van de baan gereden.