Zwemcoach Truijens per direct op straat gezet

Truijens (49) was sinds 1 januari 2017 als hoofdcoach verbonden aan het nationaal trainingscentrum in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad werkte hij met Pernille Blume, de olympisch kampioene op de 50 meter vrije slag tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016. Onder Truijens’ leiding veroverde de 25-jarige zwemvedette brons op de 100 meter vrije slag tijdens de wereldkampioenschappen langebaan van 2017 in Boedapest. Tijdens de EK kortebaan van datzelfde jaar in Kopenhagen won ze voor eigen publiek eveneens brons op zowel de 50 als 100 vrij.

In Nederland was Truijens van 2006 tot en met 2016 als hoofdtrainer in dienst van het Nationaal Zweminstituut Amsterdam. In die hoedanigheid begeleidde hij Femke Heemskerk en Manon van Rooijen naar olympisch goud tijdens de Zomerspelen van 2008 in Peking.

Het ontslag bij de Deense zwembond komt op een opmerkelijk tijdstip. Op 21 juli begint in het Zuid-Koreaanse Gwangju de mondiale titelstrijd in het 50-meterbad. Ook Truijens’ collega Mads Hansen kreeg zijn congé.